Франция и ЕС выдвинули новую кандидатуру на пост главы ФАО

Париж, , 07:41 — REGNUM Франция и Европейский союз выдвинули кандидатуру Катрин Жезлен-Ланель, эксперта по глобальным сельскохозяйственным и продовольственным системам, на пост руководителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации Организации Объединенных Наций (ФАО), сообщает Le Figaro.

Катрин Жезлен-Ланель, 55 лет, инженер по сельскому хозяйству, имеет «тридцатилетнюю карьеру» в государственных органов сельского хозяйства и продовольствия во Франции. На международном уровне с 2006 по 2013 год Катрин Жезлен-Ланель возглавляла Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA), базирующееся в Парме (Италия), которое предоставляет научные заключения о рисках, связанных с пищевой цепью.

ФАО, созданная в 1945 году, отвечает за борьбу с голодом во всем мире путем развития сельского хозяйства. Агентство, базирующееся в Риме, также известно своими полевыми исследованиями.

Напомним, в настоящее время пост руководителя ФАО занимает Жозе Грациану да Силва, его мандат истекает в конце июля 2019 года.