РФ документально подтвердит действия Украины в Керченском проливе

Нью-Йорк, США, , 07:39 — REGNUM Российская сторона представит документальные подтверждения нарушений Украины в Керченском проливе. Об этом заявил на заседании Генассамблеи ООН заместитель постпреда России при международной организации Дмитрий Полянский.

Выступая по вопросу о предложенной Украиной резолюции, касающейся «российской милитаризации» Крыма и акваторий Азовского и Черного морей, Полянский отметил, что действия украинской стороны в Черном море не что иное, как нарушение устава ООН. Москва намерена юридически это подтвердить.

Он напомнил, что 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили правила мирного прохода через территориальные воды России в Черном море, причем через воды, бывшие российскими еще до воссоединения с Крымом, и взяли курс на Керченский пролив. Украинские корабли опасно маневрировали, что создавало угрозу для нормальной навигации.

Действия экипажей вынудили российских пограничников применить силу. Благодаря профессионализму российских силовиков, жертв среди моряков не было, добавил Полянский.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря предложенный Украиной проект резолюции о «проблеме милитаризации» Крыма и акваторий Азовского и Черного морей был принят Генеральной Ассамблеей ООН. За документ проголосовали 66 участников ГА ООН, против высказались 19, еще 72 — воздержались.

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