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В США признали бессилие систем ПРО перед российским «гиперзвуком»

Политика

Характеристики гиперзвукового оружия, над созданием которого работают конструкторы в России и Китае, позволяют преодолеть большинство систем противоракетной обороны (ПРО) США

Вашингтон, 18 декабря 2018, 07:28 — REGNUM  На сегодняшний день Соединенные Штаты не обладают силами и средствами для защиты от российских или китайских систем гиперзвукового вооружения. Об этом со ссылкой на отчет счетной палаты США передает телеканал Fox News.

В документе отмечается, что характеристики гиперзвукового оружия, над созданием которого работают конструкторы в России и Китае, позволяют преодолеть большинство систем противоракетной обороны США. Данный тип вооружений может применяться в качестве усиливающего фактора при нанесении ударов обычными типами ядерных и неядерных вооружений, и мер защиты от «гиперзвука» на сегодняшний день нет, отмечают эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября стало известно, что на вооружение ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России уже в конце 2018 года может поступить новейший ракетный комплекс «Авангард», оснащенный планирующими гиперзвуковыми крылатыми боевыми блоками.

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Военно-промышленный комплекс
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