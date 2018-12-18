У Порошенко и Климкина нашли родственников в Крыму

Киев, , 07:24 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко, оказывается, имеет родственников в Крыму. Так, супруга старшего сына главы государства Алексея Порошенко Юлия является уроженкой России и до смены фамилии имела гражданство РФ, пишет Strana.ua.

Кроме того, Юлия была прописана с родителями в Санкт-Петербурге, а её дядя и тетя проживают в Крыму и участвовали в референдуме по присоединению к России.

Есть корни в России и у второй жены главы министерства иностранных дел Украины Павла Климкина. Марина Михайленко, работающая в настоящее время в администрации президента, является дочерью советского генерал-майора в отставке Юрия Васильевича Михайленко. Сейчас он проживает в Крыму, а в 2014 году был даже награжден медалью «За возвращение Крыма».

Напомним, 16 декабря президент Украины Пётр Порошенко во время пресс-конференции в Киеве поручил службе безопасности страны проверить всех государственных служащих на наличие родственников с гражданством Российской Федерации, а также проживающих в Крыму. Особое внимание глава государства попросил уделить сотрудникам правоохранительных и следственных органов. Выявленным нарушителям украинский лидер пригрозил серьёзными последствиями вплоть до увольнения.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав РФ в 2014 году по итогам референдума. За выход полуострова из состава Украины высказались почти 97% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Однако Киев до сих пор не признал и не собирается признавать итогов всенародного голосования, надеясь вернуть Крым под свою юрисдикцию и считая полуостров «оккупированной Россией территорией». При этом Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.