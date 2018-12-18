О новых назначениях в Омской области: «Навеяли уныние»

Омск, , 07:22 — REGNUM Вновь назначенные члены правительства Омской области с сегодняшнего дня — 18 декабря — приступили к своим обязанностям. Это вице-губернаторы Татьяна Дернова, Антон Заев, Михаил Каракоз, Владимир Куприянов, глава областного минздрава Дмитрий Вьюшков, а также и. о. министра имущественных отношений Евгений Козлов.

«Новые назначения не вызвали у меня бурной реакции, скорее навеяли уныние. Я считаю, что на должностях вице-губернаторов должны быть не столько хорошие аппаратчики, сколько политики — люди с харизмой, способные ставить цели и вести за собой, а не просто подписывать решения и постановления. Таковых среди новых кандидатур я не увидел», — прокомментировал профессор Омского государственного университета путей сообщения Сергей Костарев.

Впрочем, по словам собеседника ИА REGNUM, окончательную оценку этим кадровым изменениям давать пока рано:

«Что касается близкой для меня темы — экологии, то как и в прошлом варианте правительства, так среди новых назначенцев я не вижу никого, кто обладает нужными в нашем регионе компетенциями по охране природы. Особенно важно это сейчас, когда Омская область попала в указ президента и надо выполнять огромную прикладную работу. Конечно, окончательную оценку кадровым изменениям можно будет дать после первых результатов, но вот когда мы их дождёмся, особенно в сфере экологии, мне абсолютно не понятно».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 17 декабря стало известно, что в Омской области отправили в отставку сразу четверых вице-губернаторов и двоих министров. Должностей лишились заместители председателя областного правительства Игорь Бондарев, Татьяна Вижевитова, Владимир Компанейщиков, Сергей Фролов, министр имущественных отношений Борис Смольников, министр здравоохранения Андрей Стороженко.

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Вице-губернаторами глава региона Александр Бурков назначил главу минобразования Татьяну Дернову, министра труда и социального развития Владимира Куприянова, министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Антона Заева. Ещё одним зампредом стал Михаил Каракоз, который ранее являлся начальником главного управления внутренней политики региона. Министром здравоохранения назначен Дмитирий Вьюшков, который до этого был первым замминистра. И. о. министра имущественных отношений стал заместитель министра Евгений Козлов.

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