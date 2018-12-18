Министра арестовали – назначили врио: кадровое решение в Чувашии

Чебоксары, , 07:22 — REGNUM В Чувашии назначили временно исполняющего обязанности министра экономики. Пост заняла Светлана Ананьева. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Светлана Ананьева освобождена от должности помощника главы республики в связи с переходом на работу в минэкономразвития. На неё возложено временное исполнение обязанностей министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики. Напомним, Ананьева проработала помощником первого лица республики пять месяцев, ранее она была замминистра здравоохранения Чувашии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря вице-премьер — министр экономики Владимир Аврелькин был задержан, а 14 декабря суд вынес решение об аресте. По данным прокуратуры, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло тяжкие последствия»). Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями в рамках предоставления субсидий из республиканского бюджета.

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