Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Азовскому морю

Нью-Йорк, США, , 07:11 — REGNUM Генеральная Ассамблея ООН приняла украинский проект резолюции о якобы имевшей место российской милитаризации Крыма, а также районов Черного и Азовского морей. Об этом сообщается в официальном Twitter международной организации.

«Генассамблея ООН приняла украинский проект резолюции о российской милитаризации Крыма, районов Черного и Азовского морей», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/UnitedNationsRU/status/1074788071068090368

Также отмечается, что указанный документ представлял замглавы украинского МИД Сергей Кислица.

Напомним, ситуация в акватории Азовского моря серьезно обострилась после того, как в марте 2018 года украинские пограничники захватили российский сейнер «Норд», а его экипаж был арестован по надуманным обвинениям. Позднее, 25 ноября, три корабля ВМС Украины незаконно пересекли госграницу России и совершали опасные манёвры в районе Керченского пролива. Российские пограничники были вынуждены задержать корабли-нарушители.

Читайте также: В Крыму ответили на заявления Киева по резолюции в ГА ООН

Читайте развитие сюжета: РФ документально подтвердит действия Украины в Керченском проливе