National Interest: Почему Иран не станет энергетической сверхдержавой?

Александр Белов, , 08:17 — REGNUM

В течение последних нескольких лет туркменское правительство отказывается ориентироваться на политику США и ЕС, продолжая продавать газ Ирану, несмотря на споры по поводу стоимости газа, которые оказывают влияние на экономические отношения двух стран, пишет Омид Шокри Калесар в статье для издания The National Interest.

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Согласно данным 2017 года, объем торговли между Ираном и Туркменией достиг $1,7 млрд. Глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези заявил, что стороны стремятся увеличить объем торговли до $60 млрд. Для этого необходимо укрепление связей во всех отраслях, развитие торговых, транспортных и инженерных коммуникаций. Нефтепродукты, нефтехимия, электричество, текстильная продукция и продукция легкой промышленности играют важную роль в экспорте Туркмении в Иран. Таким образом, Туркмения является самым сильным партнером Ирана в Центральной Азии и на Кавказе, несмотря на спад торговли в последние годы.

В соответствии с соглашением, подписанным в 1997 году, Туркмения экспортирует газ в Иран, но почти каждый год в течение зимних месяцев наблюдается кратковременный рост цен. В 2006 году страна прекратила экспорт газа в Иран и потребовала повышения цены в девять раз, Ирану пришлось согласиться. Аналогичная ситуация произошла зимой 2016 года, но на этот раз Иран отказался подчиниться требованиям Туркмении. В Иране заявили о намерении обратиться с жалобой в Международный арбитражный суд, поскольку цены на туркменский газ оказались слишком высокими.

Газовый спор между Ираном и Туркменией разгорелся с новой силой в начале 2017 года, когда Ашхабад прекратил экспорт газа в Иран, не достигнув компромисса. Скорее всего, спор будет передан в Международный арбитражный суд. Угроза сокращения экспорта газа в Иран — это инструмент, который Туркмения использует в течение последних нескольких лет. Однако из-за увеличения добычи газа на иранском месторождении Южный Парс угрозы Туркмении оказались менее эффективными. После того как в январе 2017 года Ашхабад прекратил поставки газа в Иран, в Тегеране заявили, что в конечном итоге действия Туркмении нанесут ей больший ущерб, чем Ирану.

Пропускная способность газопровода составляет 14,5 млрд кубометров в год. Иран импортировал около 9 млрд кубометров туркменского газа в 2015 году, но зимой 2016 года Туркмения снизила уровень экспорта в Иран из-за долга Тегерана в $1,8 млрд. Таким образом, Иран получил только около шести млрд кубометров газа. С начала 2018 года Туркмения продолжает ограничивать экспорт газа в Иран из-за «девятилетней задержки погашения долга в $1,8 млрд». Несмотря на это ограничение, поставки газа продолжаются. В министерстве нефти Ирана заявили Туркмении о своей готовности участвовать в долгосрочном сотрудничестве в энергетическом секторе, а также в совместном экспорте в Индию, Пакистан и страны Персидского залива. По итогам переговоров было заключено контрактное соглашение на поставку газа в Индию по морскому трубопроводу.

В настоящий момент развитие совместных месторождений Ирана и Туркмении носит приоритетный характер для Тегерана. Однако из-за новых антииранских санкций Иран не может рассчитывать на развитие энергетических проектов с Туркменией. Кроме того, Иран больше не может рассчитывать на иностранные инвестиции в разведку месторождений. Индия была заинтересована в импорте туркменского газа через Иран, но теперь, похоже, ей придется подождать, когда проблемы между Ираном и США будут урегулированы. Иран может, с одной стороны, положиться на свои политические, культурные и экономические возможности для создания более прочной основы для экономических отношений со своими соседями. С другой стороны, Иран заинтересован в заключении новых контрактов с четкой и работоспособной системой ценообразования, которые могли бы стать альтернативой контрактам, заключенным с Туркменией.

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Энергетическая инфраструктура позволила бы Тегерану транспортировать нефть и газ из Каспийского моря на потребительские рынки по всему миру, однако в настоящий момент Иран сталкивается с санкциями. Иран имеет высокий уровень внутреннего потребления природного газа и нуждается в большем количестве иностранных технологий и финансового капитала. Ослабление напряженности в отношениях с международным сообществом — это лучший и, пожалуй, единственный вариант, в рамках которого Иран смог бы достигнуть собственных интересов.

В целом, несмотря на существующее сотрудничество между Ираном и Туркменией в энергетическом секторе, есть и другие области, которые можно было бы использовать для развития двусторонних отношений. Однако расширение сотрудничества будет зависеть о способности Ирана урегулировать существующие проблемы.