Глава Сахалина о слиянии: «Обратитесь к моему начальнику по этому вопросу»

Южно-Сахалинск, , 10:14 — REGNUM Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко отказался комментировать слова губернатора Приморья Олега Кожемяко об объединении двух регионов. Не стал говорить на эту тему и председатель Областной думы Сахалина Андрей Хапочкин. На островах упоминание возможности слияния Сахалина и Приморья в один регион вызвало бурное обсуждение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сразу после своего избрания в Приморье, Олег Кожемяко в интервью «Россия 24» сообщил, что вопрос объединения Сахалина и Приморского края должен решаться путем референдума, напомнив при этом, что у него уже есть подобный успешный опыт.

Этому предшествовал вопрос тележурналиста. Ведущий отметил, что в некоторых СМИ и в интернете в последнее время говорится о том, что вполне логичным шагом было бы объединить Приморье и Сахалинскую область, и попросил Олега Кожемяко прокомментировать эти предложения. Избранный губернатор Приморского края ответил, что процедура ему знакома, но прежде всего нужно узнать мнение жителей.

«Я, как говорится, проходил эти процедуры, когда объединяли Корякию и Камчатский край. Поэтому процессы мне знакомы. И могу сказать, что, прежде всего, это волеизъявление людей. Это самое главное требование и правило. А все остальное — и референдумная группа, и обращение к руководителю страны, и его поддержка тоже, это уже другие моменты».

Кожемяко также отметил, что необходимо все считать, смотреть транспортную доступность, плюсы и минусы для каждого из регионов:

«Прежде, чем принимать такие решения, делаются экономические и социальные расчёты. После этого уже обнародуются все выкладки, которые будут обсуждаться широким слоем населения. И я думаю, что на данном этапе всем нам нужно сосредоточиться на тех проблемах, что есть сегодня в Приморье».

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Сахалинские журналисты немедленно задали вопрос новому главе региона Валерию Лимаренко. Но Лимаренко отказался комментировать высказывание своего предшественника, пошутив при этом:

«Обратитесь к моему начальнику по этому вопросу», — указал на пресс-секретаря глава Сахалина.

Также, по данным ИА Сахалин. Инфо, отказался комментировать высказывание Кожемяко и спикер Областной думы Сахалина Андрей Хапочкин.

В социальных сетях Сахалина высказывание Кожемяко вызвало бурное обсуждение и сторонников у бывшего губернатора на островах по этому вопросу не нашлось:

«Как-то это… очень неправильно… из-за «хотелок» одного человека всякие референдумы устраивать. Не хотим мы никакого объединения и точка!».

«Точно хотят, чтобы с Сахалина все сбежали! Будут вахтовиков завозить!».

«Уже полный ход набирает эта авантюра! Нас уже морально готовят к тому, что мы станем провинцией при Приморье?! Курилы Японии, Сахалин — Приморью?! Вы что там, совсем уже с ума посходили?!», — пишут сахалинцы в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Брянской области Сергей Калашников заявил, что считает необходимым объединить в один субъект Приморский, Хабаровский края, Амурскую область и ЕАО. Первое, что вызвало смех у дальневосточников, это то, что с идеей объединения в один регион сразу четырех огромных субъектов ДФО выступил сенатор от крошечной Брянщины. Площадь Брянской области всего 33 тыс. кв. километров. А площадь одного только Хабаровского края — 788,6 кв. километров, Приморского края — 166 тыс. кв. километров, Приамурья — 363,7 кв. Площадь маленькой, по дальневосточным меркам, ЕАО — 36 тыс. кв. километров — больше, чем Брянщины. Единственное, что не вызывает сомнений у всех здравомыслящих людей — возвращение ЕАО в лоно прародителя, Хабаровского края, либо слияние её с Амурской областью: вышедшая в 90-е годы прошлого века из состава Хабаровского края ЕАО как экономически самостоятельный субъект нежизнеспособна.

«Массовым психозом или осенним обострением» назвал идею сенатора от Брянщины известный дальневосточный ученый, доктор политических наук Илдус Ярулин:

«Не уверен, что мы должны всерьез обсуждать идею сенатора от Брянской области. Разве что предложить ему начать с малого — объединить для начала Брянщину, Орловщину, Курскую область. Территории маленькие, пусть потренируется на них».

В своём первом интервью на Сахалине, новый глава региона Валерий Лимаренко сказал, что на островах необходимо срочно наводить элементарный порядок, а местные чиновники так и не научились считать бюджетные деньги.