Кургинян: «Русская тайна» кроется в живой жизни и отпоре абсолютному злу

Москва, , 05:53 — REGNUM Русский народ не может жить без духовности и смысла жизни, а также отвергает приход антигуманистических идей, образно называемых «абсолютным злом», что и составляет собой часть «русской тайны», заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Когда о России речь идет всерьез, не путаем ли мы идеологии, мировоззрения и что-то еще со словами «русская тайна»? Вот есть русская тайна, которая заново и заново собирает это и меняет», — заявил эксперт, отмечая, что именно эта «тайна», словно скрепа, объединяет всё русское историческое бытие разных эпох.

По его словам, никогда Россия не жила только ради выживания, она жила для смысла, поскольку для России важно не только чтобы жить, а для чего жить. Когда этот смысл зажигается в сердце русского человека, он сразу начинает продвигаться к Тихому океану или другим рубежам, движимый внутренним порывом, движимым ядром «русской тайны» и русского духа.

«И он связует между собой коммунизм, петровский и все эти периоды. Сквозь всех них приходит ощущение мессианской инаковости… Интуиция абсолютного зла и пришествия Антихриста и необходимости удерживать мир от этого — есть одна из частей русской тайны… Крах великого смысла и необходимость жить без него, вот что накатывается и что русские интуитивно отвергают. Две идеи: живая жизнь вместо духовой смерти и катехон как отпор абсолютному злу держат и скрепляют собой русскую тайну и порождают всё новые и новые идеологии», — закончил мысль Кургинян.

Как заявлял ранее Кургинян, невозможно говорить ни о какой новой идеологии для России или об укреплении какой-либо этики без разговора о метафизике как предельных философских оснований, из которых произрастает всё остальное. Поэтому Россия прежде всего должна определиться, какой проект она намерена осуществлять на своей территории.

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