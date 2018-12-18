Кургинян: полноценная идеология в России невозможна без метафизики

Москва, , 05:20 — REGNUM Без метафизики в ситуации нынешнего культурного, идейного, этического и метафизического слома невозможно создать никакой идеологии или этических ориентиров в России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Никакой этикой, никакой совестью, безумно нужно, никаким состраданием, ничем не добьешься восходящего процесса после того, что было, если нет метафизики… Потом из этой метафизики вырастут и этика, и все что угодно. Вырастить что-нибудь из этики невозможно», — заявил политолог.

По его словам, метафизика — это предельные основания человеческого бытия, по отношению к которым и этика, и даже идеология являются производными. При этом, само понятие идеологии не такое простое, как кажется, потому что даже у таких крупных мыслителей, как Маркс и Ленин совершенно разные определения этого понятия, не говоря уже о других.

«Мы видим, как реализуются огромные проекты. Один из них… Модерн — огромный буржуазный проект, который охватывает всю западную цивилизацию, а все остальные — модернизировались под это. А теперь эпоха Модерна на западе проходит, на его место приходит Постмодерн», — заявил Кургинян, отметив, что Постмодерн отказался от проекта «Человек» и от гуманизма как такового.

Как отмечает эксперт, религиозный гуманизм строился на том, что человек восходил к Богу, однако, это восхождение было прекращено, как только было проблематизировано само существование бога в эпоху Просвещения. Тогда, в эпоху Модерна было сказано, что человек должен восходить к Человеку с большой буквы.

В частности, для коммунистов речь шла о «Новом человеке». В Первую мировую войну произошел отказ и от этого модернистского восхождения, когда ужасы той кровавой резни вытащили на свет ницшеанские идеи. Последним же оплотом гуманизма остался коммунизм, который провозгласил восхождение к «Новому человеку». Современная же Россия же должна понять, кто она.

Напомним, что кинорежиссер Андрон Кончаловский, выступая на заседании президентского Совета по культуре и искусству, что ему, как художнику, не хватает ориентиров, поскольку он не видит национальной идеи и идеологии, которая, по его мнению, просто необходима стране.