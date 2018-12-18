Судебный процесс о расправе в Доме профсоюзов в Одессе был сорван

Одесса, Украина, , 05:12 — REGNUM Рассмотрение дела о сожжении людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года было сорвано по вине находящихся в зале лиц, сообщает портал «Судебной власти Украины».

Заседание началось 17 декабря, но в зале сидели люди, которые вели себя так, что пришлось прервать процесс. На слова судьи они не реагировали.

Напомним, трагическая гибель людей в Доме профсоюзов произошла после госпереворота на Украине. Дело до сих пор не завершено. Украинские власти обвиняли в случившемся самих жертв и пострадавших. Настоящие же убицы к ответственности не привлекались.

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