Путин: К вопросам амнистии надо подходить очень внимательно

Москва, , 04:03 — REGNUM Предновогодняя амнистия не поможет снять напряжение в обществе, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека, прокомментировав предложение режиссера Александра Сокурова.

По словам Путина, наиболее масштабную амнистию в России «провели большевики в 1917 году» из-за чего жизнь в обществе не улучшилась, а даже породила больший радикализм в обществе. Президент России заявил, что к вопросу амнистии необходимо подходить взвешенно.

«Но, наверное, чувство сострадания должно быть у нас у всех. Надо над этим, конечно, подумать», — заявил он.

Один из членов СПЧ, председатель межрегиональной общественной благотворительной правозащитной организации «Комитет за гражданские права» Андрей Бабушкин поддержал предложение о предновогодней амнистии, назвав ее «действительно посмертным подарком Людмиле Михайловне (Алексеевой — прим. ИА REGNUM )».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря президент Владимир Путин посетил заседание обновленного Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Заседание началось с минуты молчания в память о скончавшейся правозащитнице Людмиле Алексеевой.

Читайте ранее в этом сюжете: Заседание обновленного СПЧ началось с минуты молчания в память Алексеевой