Вторник, 18 Декабря 2018 года
05:42:42 МСК

Белград призвал обуздать Приштину

Политика

Политика Косово никак не отвечает нормам XXI века

Нью-Йорк, США, 18 декабря 2018, 03:56 — REGNUM  Косовские власти нужно обуздать, заявил сербский президент Александр Вучич на заседании Совета Безопасности ООН.

Комментируя заявление Приштины о намерении создать «собственные вооруженные силы», Вучич обратился к ООН со словами:

«Кто-то должен обуздать этих людей. Те меры, которые они приняли недавно, это те меры, которые никоим образом не отвечают XXI веку, мягко говоря».

Напомним, косовские депутаты, проигнорировав мнение сербских коллег, проголосовали в середине декабря за создание собственных вооруженных сил.

Читайте также: Сербия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за событий в Косово

После этого Вучич лично отправился в ООН, где было созвано заседание Совета Безопасности, и в своей речи заявил, что никакого права у Приштины нет на создания собственной армии — это не прописано ни в одном документе. Он подчеркнул, что страны, поддержавшие инициативу Косово, действуют не в интересах международного права, а для своих политических выгод.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Сербии: У Косово нет права на «собственные вооруженные силы»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Косово
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить