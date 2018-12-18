Белград призвал обуздать Приштину

Нью-Йорк, США, , 03:56 — REGNUM Косовские власти нужно обуздать, заявил сербский президент Александр Вучич на заседании Совета Безопасности ООН.

Комментируя заявление Приштины о намерении создать «собственные вооруженные силы», Вучич обратился к ООН со словами:

«Кто-то должен обуздать этих людей. Те меры, которые они приняли недавно, это те меры, которые никоим образом не отвечают XXI веку, мягко говоря».

Напомним, косовские депутаты, проигнорировав мнение сербских коллег, проголосовали в середине декабря за создание собственных вооруженных сил.

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После этого Вучич лично отправился в ООН, где было созвано заседание Совета Безопасности, и в своей речи заявил, что никакого права у Приштины нет на создания собственной армии — это не прописано ни в одном документе. Он подчеркнул, что страны, поддержавшие инициативу Косово, действуют не в интересах международного права, а для своих политических выгод.

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