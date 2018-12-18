Президент Сербии: У Косово нет права на «собственные вооруженные силы»

Нью-Йорк, США, , 03:46 — REGNUM Не существует документа, который бы санкционировал создание властями Косово «собственных вооруженных сил», заявил президент Сербии Александр Вучич на заседании Совета Безопасности ООН.

Комментируя заявление косовских властей о создании «собственных вооруженных сил», Вучич подчеркнул, что Приштина не выполнила своих обязательств, предусмотренных соглашением с Белградом о формировании на территории региона сербской общины.

«Зато» власти Косово заявили о намерении создать свои вооруженные силы — в нарушении норм международного права. Якобы у Косово есть на то «суверенное право». Комментируя этот демарш Приштины, Вучич спросил коллег по СБ ООН:

«Из какого документа они черпают свое так называемое суверенное право на формирование собственной армии?»

Он подчеркнул, что даже в так называемой косовской конституции не прописано такое право. Поддержка же рядом стран этой инициативы является «плохим толкованием, которое сделали некоторые страны из-за своих собственных политических интересов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 декабря косовский парламент принял пакет законопроектов о преобразовании сил безопасности региона в полноценные вооруженные силы. В голосовании не участвовали депутаты от партии «Сербский список».

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