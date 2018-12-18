Парламент Британии отказал лейбористам в голосовании по доверию Терезе Мэй

Лондон, , 03:47 — REGNUM Предложение главы Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбина провести голосование по вотуму недоверия главе правительства Терезе Мэй было отклонено, сообщает Sky News.

Как сообщил неназванный собеседник телеканала, правительство отказало Корбину в голосовании и назвало его инициативу «авантюрой», недостойной внимания. Представители других партий также не поддержали инициативу лейбористов. Источник телеканала добавил, что правительству необходимо дать Мэй время, чтобы она выполнила свои обещания по сделке с Евросоюзом.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря Консервативная партия Великобритании провела внутрипартийное голосование по вопросу доверия действующему премьер-министру Терезе Мэй. По результатам голосования, большинство однопартийцев отказались выдвинуть Мэй вотум недоверия. После объявления результатов премьер-министр заявила, что будет и дальше вести свою политику по выводу Соединенного Королевства из ЕС.

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