Кургинян: власть Украины пока не понимает, как уничтожить треть населения

Москва, , 03:35 — REGNUM Все действия нынешней украинской пробандеровской власти направлены на создание «цивилизационного шва» и разделения украинского народа в гражданской войне, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Задача, которая перед ними поставлена — это создать цивилизационный шов любой ценой, создать антирусскую Украину, а создать антирусскую Украину можно только нарастающим насилием. При чем нарастающим до чудовищной степени… тем насилием, которое неприменимо сейчас, не понятно, как реализовать мечту Бандеры об уничтожении трети населения», — заявил политолог, добавив, что в том числе для этого и осуществляется признание украинских раскольников и предоставление им автокефалии.

По его словам, украинская власть делает все для того, чтобы создать «цивилизационный шов». При этом, лидер украинских нацистов Степан Бандера прекрасно понимал, что этот шов возможен только ценой чудовищного насилия, все возможности к которому у него в его эпоху были.

Напомним, что 15 декабря в соборе Святой Софии в Киеве прошел объединительный собор украинских церквей, на котором была создана поместная автокефальная Православная церковь Украины взамен канонической Украинской православной церкви Киевского патриархата. Событие стало очередным шагом к разрыву социокультурного, исторического и религиозного единства Украины, курс на который был взят после профашистского государственного переворота 2014 года.

Отметим также, что концепция украинского национализма по Степану Бандере и его учителю Дмитро Донцову строится на уничтожении до трети «москалей» (то есть, русских) и «омоскаленных» (украинцев, считающих себя частью русского мира). Однако, современные украинские пропагандисты крайне не любят, когда им это припоминают.