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Генассамблея ООН проголосовала за договор о беженцах

Политика

Две страны проголосовали «против»

Нью-Йорк, США, 18 декабря 2018, 03:16 — REGNUM  Глобальный договор о беженцах принят на заседании Генассамблеи ООН, передает 18 декабря телеканал «Звезда».

«За» проголосовали делегаты от 181 государства, две страны — против, три — воздержались. Согласно договору, следует снизить нагрузку на принимающие беженцев страны и способствовать возможностям мигрантов обеспечивать самих себя.

Кроме того, в их странах должны быть созданы условия возвращения перемещенных лиц домой — договор предусматривает содействие этому процессу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября Агентства ООН по делам беженцев заявило, что уровень смертности среди мигрантов в районе Средиземного моря в 2018 году достиг «рекордного» значения с начала миграционного кризиса.

Читайте ранее в этом сюжете: В ООН заявили о рекордном количестве смертей мигрантов в Средиземном море

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