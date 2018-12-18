Волкер рассказал о планах США по Чёрному морю

Брюссель, 18 декабря 2018, 02:28 — REGNUM Возможность наращивания своего присутствия в Чёрном море рассматривается США, сообщил журналистам спецпредставитель госдепа по Украине Курт Волкер.
По словам Волкера, усиление «присутствия в Чёрном море» может быть организовано «при содействии ЕС».
Он заявил, что союзником Вашингтона в этом регионе является Анкара. США, отметил американский чиновник, готовы работать с Турцией «по вопросам безопасности в Чёрном море и свободы судоходства».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 декабря Волкер заявил, что пора ввести в отношении Москвы санкции за «инцидент» в Керченском проливе. Он назвал ответ России на провокацию украинских ВМС, организованную СБУ, «новой эскалацией, исходящей от России».
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