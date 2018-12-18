Госдеп поддержал планы Боснии и Герцеговины по НАТО

Вашингтон, , 02:07 — REGNUM Вашингтон одобряет планы Боснии и Герцеговины по вступлению в НАТО, заявил заместитель американского госсекретаря Джон Салливан после переговоров с тремя председателями президиума этой страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный блок готов к рассмотрению «программы реформ» правительства Боснии и Герцеговины для ее возможного вступления альянс. Речь идет о реформах в сфере экономики, обороны и политики.

Отметим, что Босния и Герцеговина — участник программы НАТО «Партнерство ради мира». В 2010 г. страна получила план действий по вступлению в альянс.

В Боснии и Герцеговине не все разделяют нацеленность Сараево на вступление в военный блок. Так, избранный в октябре в Президиум страны президент Республики Сербской Милорад Додик не поддерживает «тренд» на стремление в НАТО.

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