Центральную улицу столицы Уэльса эвакуировали из-за террористической угрозы

Кардифф, Великобритания, , 00:41 — REGNUM Полиция Уэльса эвакуировала часть одной из центральных улиц Кардиффа — улицы Святой Марии — из-за террористической угрозы, 17 декабря передает агентство Associated Press.

По сообщению полиции, эвакуация была проведена после того, как угрозы поступили в здание отеля на улице Святой Марии.

В качестве мер предосторожности были также эвакуированы соседние с отелем здания и перекрыта сама улица. Пока нет подтверждения, что угроза является ложной.

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