Генассамблея ООН приняла резолюцию против героизации нацизма

Нью-Йорк, США, , 23:52 — REGNUM Генеральная Ассамблея ООН 17 декабря приняла предложенный Россией проект резолюции против героизации нацизма. Документ поддержали 129 государств, 54 воздержались, США и Украина голосовали «против».

В резолюции осуждаются героизация нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации «Ваффен-СС» в любой форме, включая сооружение памятников и мемориалов, проведение публичных массовых мероприятий в их поддержку.

Также резолюцией осуждаются все прочие практики, способствующие эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.

В документе содержится призыв ко всем государствам мира «ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе законодательно», а также ратифицировать и эффективно осуществлять Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Напомним, в середине ноября США и Украина также проголосовали в ООН против проекта резолюции, осуждающей героизацию нацизма. При этом представитель Украины заявил, что «авторы резолюции манипулируют историческими фактами», а представитель Соединённых Штатов обосновал отказ поддержать проект тем, что резолюция предлагает «наказывать за свободу слова».