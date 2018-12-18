По делу об убийстве Гандзюк заслушают замглавы администрации Порошенко

Одесса, Украина, , 00:54 — REGNUM На заседание временной следственной комиссии Верховной рады по убийству советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк будет приглашен заместитель главы администрации президента Украины Виталий Ковальчук, сообщает 17 декабря «Укринформ».

Согласно сообщению, последнее заседание комиссии состоялось в Одесской обладминистрации 17 декабря. Комиссия уже заслушала представителей силовых структур о ходе проведения расследования убийства Гандзюк, в том числе мэра Одессы Геннадия Труханова и прокурора Одесской области Олега Жученко.

Член комиссии Игорь Мосийчук считает, что Ковальчук был одним из тех, кто был заинтересован в нападении на Гандзюк.

Напомним, на чиновницу Екатерину Гандзюк неизвестный напал 31 июля в Херсоне, облив ее кислотой. После этого, 4 ноября, советница мэра Херсона умерла. Под подозрением находятся шесть человек.