Саудиты разгневаны обвинениями Сената США по делу Хашогги

Эр-Рияд, , 23:31 — REGNUM Саудовская Аравия «категорически отвергает» обвинения Сената США в причастности кронпринца Мухаммеда ибн-Салмана к убийству журналиста Джамаля Хашогги, 17 декабря передает агентство Reuters.

«Королевство категорически отвергает любое вмешательство в его внутренние дела, любые обвинения в любой форме, которые демонстрируют неуважение к его руководству, и любые попытки подорвать его суверенитет или понизить его статус», — говорится в заявлении МИД Саудовской Аравии.

Также Саудовская Аравия надеется, что «внутренние политические дебаты» в США не приведут к последствиям, «которые могут оказать существенное негативное влияние на важные стратегические отношения».

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