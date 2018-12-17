Украинская морская пехота и резервисты начали тактические учения

Киев, , 23:04 — REGNUM ВМС ВСУ начали тактические учения морской пехоты и резерва первой очереди, сообщает 17 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, в ходе учений военнослужащие и резервисты отрабатывают элементы высадки воздушного десанта, проводят учебные авиаудары по морским целям, стреляют из артиллерии по предполагаемому противнику, а также осуществляют деблокирующие действия вдоль морского побережья. После тактических учений пройдут батальонно-тактические учения.

Напомним, на Украине объявлено с 26 ноября военное положение. Оно охватывает 10 областей и продлится до 26 декабря. Положение было введено после того, как три украинских судна провели провокацию в Азовском море, после чего российские пограничники вынуждены были задержать нарушителей границы РФ.