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США: блокирование комиссии Украина-НАТО Венгрией – неприятный факт

Политика

Спецпредставитель США призвал Венгрию урегулировать вопрос с Украиной

Вашингтон, 17 декабря 2018, 22:05 — REGNUM  То, что Будапешт блокирует комиссию Украина-НАТО, является наиболее неприятным фактом, заявил спецпредставитель государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер, сообщает 17 декабря УНИАН.

По его словам, Венгрии должна урегулировать вопрос о правах национальных меньшинств на Украине. Хотя соблюдение прав венгерского национального меньшинства на Украине важно, это все же не должно быть поводом для блокирования сотрудничества Украины и НАТО, подчеркнул Волкер.

Тем не менее он отметил, что этот вопрос должен быть решен между Будапештом и Киевом.

Напомним, Венгрия настаивает на том, чтобы Киев изменил закон об образовании, который запрещает обучение школьников после пятого класса на иностранном языке. Украина заявляет, что это ее внутренние дела и закон она менять не будет.

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
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