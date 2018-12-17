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Порошенко: ВСУ начали переброску части подразделений по воздуху

Политика

Это осуществляется ввиду военного положения на Украине

Киев, 17 декабря 2018, 22:03 — REGNUM  Часть военных подразделений ВСУ перебрасываются самолетами для «отражения возможно агрессии РФ», заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 17 декабря УНИАН.

По его словам, для полного развертывания украинских войск необходимо 60 дней, однако Украина планирует уложиться в 30 дней. Для этого ВСУ применяют самолеты, которые перебрасывают войска, а также создают резерв первой очереди, сказал Порошенко.

Напомним, на Украине с 26 ноября в 10 областях введено военное положение сроком на 30 дней. Военное положение было объявлено после того, как три украинских судна совершили провокацию в территориальных водах России и были задержаны российскими пограничниками.

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Вооруженные силы Украины
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