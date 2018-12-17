«Кибернетические войска» Украины приведены в полную боевую готовность

Киев, , 21:54 — REGNUM На боевой режим работы были переведены подразделения кибернетической безопасности ВСУ, заявил начальник войск связи ВСУ генерал-майор Владимир Рапко, сообщает 17 декабря УНИАН.

По его словам, на боевой режим работы подразделения были переведены в связи с ведением военного положения в стране. Рапко добавил, что задача подразделений: защита информационно-телекоммуникационных систем ВСУ от различных угроз.

Генерал-майор отметил, что на Украину чаще всего якобы «нападет» Россия в информационном плане, однако атаки также совершаются и из стран, союзных с Украиной.

Напомним, военное положение на Украине было введено после того, как российские пограничники вынуждены были обстрелять и отбуксировать три украинских военных судна, которые совершили провокацию в Азовском море.