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«Кибернетические войска» Украины приведены в полную боевую готовность

Политика

В связи с военным положением

«Кибернетические войска» Украины приведены в полную боевую готовность
Иллюстрация: Technosider.com
Кибератака

Киев, 17 декабря 2018, 21:54 — REGNUM  На боевой режим работы были переведены подразделения кибернетической безопасности ВСУ, заявил начальник войск связи ВСУ генерал-майор Владимир Рапко, сообщает 17 декабря УНИАН.

По его словам, на боевой режим работы подразделения были переведены в связи с ведением военного положения в стране. Рапко добавил, что задача подразделений: защита информационно-телекоммуникационных систем ВСУ от различных угроз.

Генерал-майор отметил, что на Украину чаще всего якобы «нападет» Россия в информационном плане, однако атаки также совершаются и из стран, союзных с Украиной.

Напомним, военное положение на Украине было введено после того, как российские пограничники вынуждены были обстрелять и отбуксировать три украинских военных судна, которые совершили провокацию в Азовском море.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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