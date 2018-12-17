ЕС исследует инфраструктуру украинской части побережья Азовского моря

Киев, , 22:29 — REGNUM Техническая миссия ЕС направится на Украину для оценки инфраструктуры украинской части побережья Азовского моря и оккупированную Киевом часть Донбасса, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 17 декабря УНИАН.

Гройсман добавил, что 17 декабря правительство Украины подписало с ЕС восемь соглашения о сотрудничестве в различных сферах. В целом, считает премьер-министр, ЕС выделит Украине более 400 млн евро на различные проекты.

Соглашения направлены на развитие на Украине сферы энергоснабжения, повышение эффективности реформ в сфере профессионально-технического образования, а также на развитие украинских органов власти.

В частности, ЕС предоставит Украине транш на развитие фонда энергоэффективности.

Напомним, с 2014 года, после госпереворота на Украине, Киев начал работать на вхождение в ЕС. Однако пока что дальше безвизового режима и соглашения об ассоциации с ЕС дело не продвинулось.

Между тем, жизнь простых граждан на Украине продолжает ухудшаться, а население страны — сокращаться.