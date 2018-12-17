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Неопознанный беспилотник летал вдоль границы России с Украиной

Политика

Летательный аппарат неустановленного типа взлетел в районе Харькова

Белгород, 17 декабря 2018, 21:32 — REGNUM  Неопознанный беспилотный летательный аппарат в воздушном пространстве Украины облетел границу Белгородской области России, сообщает 17 декабря Интерфакс-АВН со ссылкой на мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Установлено, что этот аппарат поднялся в воздух недалеко от Харькова. На высоте 4,5 тыс. метров со скоростью 110 км/час прошел вдоль российской госграницы с востока на запад.

Как сообщало ИА REGNUM, в воздушном пространстве Украине у российских границ и у линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе регулярно летают беспилотные разведчики США и НАТО.

Кроме того, власти Украины неоднократно заявляли о намерении создать или закупить беспилотные воздушные разведчики.

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