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ЛНР: во Франции и Австралии готовят диверсантов для ВСУ

Политика

Наемники будут участвовать в войне против ЛНР и ДНР

ЛНР: во Франции и Австралии готовят диверсантов для ВСУ
Иван Шилов © ИА REGNUM
ВСУ

Луганск, 17 декабря 2018, 21:52 — REGNUM  Наемников для украинских войск готовят Австралия и Франция, заявил атаман международной общественной организации «Верное казачество» Алексей Селиванов, сообщает 17 декабря «Луганский информационный центр».

По его словам, австралийские казаки передали информацию о нацистских группировках из Австралии, которые направились воевать в Донбасс в составе украинских радикальных группировок.

Селиванов отметил, что также во французском Лодэн-л'Ардуазе готовятся специалисты по работе с БПЛА. Также эти военнослужащие учатся работать со снайперским оружием и проводить диверсии. Подготовленные солдаты направятся в Донбасс на стороне киевских карателей.

Напомним, ранее в ЛНР заявили, что были установлены личности грузинских наемников, работающих на украинскую армию.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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