Порошенко: «Оборонное вооружение поступает к нам слишком поздно»

Киев, , 20:55 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал заявления, что согласно социологическим исследованиям, 60% украинцев не поддерживают введение военного положения. Соответствующее заявление Порошенко заявил 17 декабря, выступая перед студентами в Днепропетровске.

«Вчера на пресс-конференции спрашивали, понимаю ли я, что, по данным социологических исследований, 60% украинцев не хотят введения военного положения? Они хотят, чтобы президент Украины в условиях российской агрессии начинал оборону государства, перед тем как отдавать приказ, с социологического исследования. Я должен идти спрашивать? А если социологи скажут, что нет, мы не хотим идти строить защитные сооружения, мы не хотим мобилизации и тех или других шагов по обороне государства, то что президенту делать? Не вводить? Это — полная безответственность политиканов, которую мы просто не можем допустить… Мы не дадим Кремлю лишить нас будущего», — считает Порошенко.

По его словам, сегодня Украина получает западные образцы вооружений.

«Оборонное вооружение поступает к нам только сейчас, после 4,5 лет войны, когда мы добились снятия эмбарго. Первые три года мы воевали, опираясь на собственные силы», — добавил Порошенко.

Он сообщил, что в феврале 2019 года Украина получит новую Конституцию, в которой будет закреплен курс страны в НАТО и ЕС.

«В феврале мы точно проголосуем изменения в Конституцию… Президент обязан, правительство обязано, парламент обязан, местная власть обязана сделать все, чтобы Украина достигла критериев членства в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе. Это конституционная норма прямого действия. Какие у нас приоритеты? Первое — мир на основе национальных интересов. Второе — экономический рост, который обеспечит защиту людей. Третье — достижение критериев членства в ЕС и НАТО», — пояснил Порошенко.

Кроме того, 17 декабря на брифинге в Брюсселе спецпредставитель США по Украине Курт Волкер дал понять, что зимой 2019 года Украина может получить от США новое военное оборудование.

«У нас есть возможность продать дополнительное (военное — ред.) оборудование. Будут сделаны объявления, Конгресс будет уведомлен в ближайшие пару месяцев о первых траншах», — сказал Волкер.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу украинской социологической группы Рейтинг, решение о введении военного положения в 10 областях Украины не поддерживают почти 60% опрошенных. Так, 58% опрошенных считают, что Россия совершила акт военной агрессии против Украины при захвате военных кораблей в Керченском проливе 25 ноября. Противоположное мнение высказали 22% респондентов, каждый пятый не смог определиться.

При этом решение о военном положении поддерживает только половина из тех, кто считает Россию агрессором. Решение больше поддерживают жители западной (44%) и центральной (39%) Украины, меньше — на юге (24%), меньше всего — на востоке (14%); респонденты, которые общаются дома на украинском (45%), чем на русском (17%); несколько больше поддерживают мужчины (38%), чем женщины (28%).

Напомним, закон о военном положении вступил в силу 28 ноября. Он утверждает президентский указ о введении военного положения на 30 суток в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.