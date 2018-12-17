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Тереза Мэй объявила, когда парламент будет голосовать по Brexit

Политика

Голосование состоится с 14 по 20 января

Тереза Мэй объявила, когда парламент будет голосовать по Brexit
Ashley Coates
Тереза Мэй у входа в Вестминистерский дворец

Лондон, 17 декабря 2018, 20:42 — REGNUM  Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, когда состоится отложенное голосование Палаты общин по предварительному соглашению о Brexit, 17 декабря передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению Мэй, обсуждения соглашения в парламенте продолжатся 7 января, после новогодних праздников. Голосование состоится на неделе с 14 по 20 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря правительство Великобритании отменило голосование Палаты общин по «предварительной сделке» Brexit, заключенной с Евросоюзом.

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