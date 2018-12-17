В Киеве «заминировали» здание суда, где слушалось дело Савченко

Киев, , 20:10 — REGNUM Заседание Шевченковского суда Киева по делу Надежды Савченко 17 декабря было отложено из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва в здании, передаёт телеканал «112 Украина».

Как сообщается, угроза взрыва в здании не подтвердилась. Слушания были начаты с полуторачасовым опозданием.

По информации телеканала, в ходе заседания адвокаты депутата заявили ходатайство об отводе судьи, однако оно было отклонено. В итоге слушания были отложены на 18 декабря по просьбе самой Савченко, сославшейся на плохое самочувствие.

Как передавало ИА REGNUM, депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко обвиняется в совершении действий, направленных на насильственное свержение конституционного строя или захват государственной власти, а также создании террористической группы.

Читайте ранее в этом сюжете: Савченко заявила, что прекращает голодовку в украинской тюрьме