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МИД Турции: в США начали арестовывать сторонников Гюлена

Политика

Власти Турции настаивают на выдаче исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена

МИД Турции: в США начали арестовывать сторонников Гюлена
Иван Шилов © ИА REGNUM
Фетхуллах Гюлен

Анкара, 17 декабря 2018, 20:04 — REGNUM  Федеральное бюро расследований США уже обратило внимание на организацию FETO, возглавляемую исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, и начало аресты ее сторонников, заявил 17 декабря на пресс-конференции министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам главы МИД Турции, расследование ФБР ведется в 15 штатах, а в штате Нью-Джерси уже начались аресты членов FETO.

Стоит отметить, что подтверждений этой информации со стороны США на данный момент нет.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Турции давно требуют от Вашингтона выдачи исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. По версии Анкары, он причастен к организации попытки недавнего государственного переворота в Турции.

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Турция и США
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