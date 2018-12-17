Порошенко лоббировал на пост главы ПЦУ митрополита УПЦ Симеона — депутат

Киев, , 19:50 — REGNUM Депутат, член фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский назвал «личным поражением президента Петра Порошенко» назначение митрополита Епифания предстоятелем автокефальной поместной Православной церкви Украины. Об этом Новинский написал на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, президент Украины настаивал на избрании предстоятелем ПЦУ митрополита канонической Украинской православной церкви Симеона.

«Избрание «предстоятелем» так называемой «Поместной украинской православной церкви» митрополита Епифания является личным поражением Президента Петра Порошенко, который настаивал на избрании одного из отступников от канонического Православия — митрополита Симеона. Кстати, в 2014 году Петр Порошенко уже пытался «пропихнуть» кандидатуру Симеона при избрании нового главы Украинской Православной Церкви — тогда Порошенко лично просил меня посодействовать данному выбору», — отметил Новинский.

Он считает, что Константинополь создал на Украине «карманную» церковь.

«Порошенко тщательно скрывает свои договорённости с Фанаром: ведь речь идёт не об истинной автокефалии, а о попытке переподчинения украинского православия Константинополю с параллельным созданием «карманной» церкви, управляемой из администрации президента», — добавил Новинский.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря синод канонической Украинской православной церкви отстранил от должностей митрополитов Винницкого и Барского Симеона и Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра, которые приняли участие в объединительном соборе украинских православных церквей и создании объединенной Православной церкви Украины.

Напомним, 15 декабря в Киеве в соборе Святой Софии прошел «объединительный собор украинских церквей». В результате была создана поместная автокефальная Православная церковь Украины. При этом неканонические Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь прекратили свое существование. Также на соборе был выбран предстоятель единой поместной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).