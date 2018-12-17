Упразднена комиссия по приёму в Калининграде беженцев с Украины

Калининград, , 19:44 — REGNUM Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал указ об упразднении комиссии по организации и обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и прибывших на территорию Калининградской области. Соответствующий документ сегодня, 17 декабря, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе утратившими силу признаются два указа предшественника Алиханова на посту губернатора Калининградской области Николая Цуканова: от 26 августа 2016 года и 16 марта 2016 года, которые касались порядка работы с украинскими беженцами в регионе. Указ подписан Алихановым 12 декабря и вступил сразу же вступил в силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прибывшие в Калининградскую область граждане Украины ещё в 2014 году изъявляли желание воспользоваться другой действующей в РФ программой — по содействию переселения соотечественников, в которой предусмотрены инструменты не только упрощённого механизма получения российского гражданства, свободного перемещения по РФ, но и «подъемные» выплаты, компенсация проезда, транспортировки багажа и ряд других льгот.

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