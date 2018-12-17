Слуцкий: Призывы Волкера о санкциях выдали США в провокации в проливе

Москва, , 19:24 — REGNUM Призывы Курта Волкера к введению новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе и обещания новых поставок оружия Украине снова показывают, кто на самом деле «хозяин» в Киеве. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Понятно, чьи «уши торчат» из ноябрьской провокации на море. Очевидно, что США важно любым способом удержать марионеточного Порошенко у власти, чтобы сохранить свой протекторат над Украиной. И поэтому Вашингтон не заинтересован в урегулировании украинской ситуации и всячески способствует ее дальнейшему обострению», — отметил Слуцкий.

В Евросоюзе до сих пор нет консенсуса по антироссийским санкциям из-за Керчи, констатировал он.

«Надеюсь, что Брюссель останется на здравых позициях. В конце концов, от организованной США ампутации Украины от России и последующего санкционного диктата страдает также и Европа, потери которой от свертывания сотрудничества с РФ исчисляются сотнями миллионов евро», — заявил депутат.

США могут ввести новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе, заявил спецпредставитель госдепартамента по Украине Курт Волкер.