США ведут «предварительные переговоры» с движением «Талибан» *

Кабул, , 19:27 — REGNUM Соединенные Штаты начали «предварительные переговоры» с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), 17 декабря передает агентство Reuters.

Пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид заявил, что в переговорах принимают участие представитель США Залмай Халилзад, а также представители Саудовской Аравии, Пакистана и ОАЭ.

Посольство США в Афганистане отказалось комментировать информацию о начале переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), война с которыми в Афганистане ведется Соединенными Штатами с 2001 года.

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