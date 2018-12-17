Понедельник, 17 Декабря 2018 года
21:12:12 МСК

США ведут «предварительные переговоры» с движением «Талибан» *

Политика

* «Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 17 декабря 2018, 19:27 — REGNUM  Соединенные Штаты начали «предварительные переговоры» с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), 17 декабря передает агентство Reuters.

Пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид заявил, что в переговорах принимают участие представитель США Залмай Халилзад, а также представители Саудовской Аравии, Пакистана и ОАЭ.

Посольство США в Афганистане отказалось комментировать информацию о начале переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), война с которыми в Афганистане ведется Соединенными Штатами с 2001 года.

Читайте также: Представитель США по Афганистану встретился с президентом Гани

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Афганский фактор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить