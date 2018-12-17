Россия и Израиль: потепление или эскалация конфликта?

Авигдор Эскин, , 19:07 — REGNUM

Новый кризис в израильско-российских отношениях. Москва требует от Иерусалима компенсации за инцидент трехмесячной давности, когда сирийской системой ПВО был сбит российский самолет с пятнадцатью военнослужащими на борту. Об этом сообщило сперва российское агентство Sputnik, а затем и израильские источники.

Стоит оговориться: эта информация не подтверждена официальными источниками. Стоит добавить: эта информация не была опровергнута официальными источниками.

Заметим, что через три месяца после трагического инцидента российская сторона не сообщает о результатах расследования и даже не извещает о ведении расследования. Оно должно бы касаться того, кто именно стрелял, зачем стрелял? Из соображений секретности можно принять возможное скрытие определенных имен и фамилий. Но как принималось решение о залпе по российскому самолету? Как могли не опознать российский самолет? Как могли перепутать российский самолет с израильскими, ежели те работали на высоте 150−200 метров, а российский самолет находился на высоте пяти тысяч метров? Были ли вблизи российские военные или удар по российскому самолету был осуществлен одними сирийцами?

В Москве знают, что Израиль склонен к политическим решениям, требующим откупа с последующим замирением. Это берет корни от средневековой традиции евреев Европы, когда они откупались от погромов, кровавых наветов или просто освобождали похищенных с целью вымогательства.

Так Израиль повел себя при конфликте с Турцией. Но там напавших на израильских солдат террористов-исламистов сразили сами солдаты ЦАХАЛа. Хотя бы можно было говорить об ответственности за открытый по разбойникам огонь. Пусть справедливо, но ликвидировали их израильтяне. В нашем случае речь идет вовсе о следствии действий сирийцев.

Такого рода политический тон — «расплатиться за собственную правоту и держать кукиш в кармане» — негожее дело для независимого государства. Да и последствия от таких действий обычно бьют отрядом.

Это с одной стороны. С другой же стороны, российская государственная компания «Роснефть» отказалась от совместной деятельности с Иранской национальной нефтяной компанией. В ноябре прошлого года две компании объявили о подписании документа, зафиксировавшего намерения добывать совместно 55 миллионов тонн в год. Российская сторона задекларировала готовность инвестировать 30 миллиардов долларов.

Нынешний отказ государственной нефтяной компании России объясняется угрозой попасть под американские санкции. Можно также говорить о недовольстве России политикой недопущения российских компаний в Иран после снятия санкций.

Этот шаг не имеет прямого отношения к Израилю, но указывает на схожесть интересов и в этом вопросе. При пристальном рассмотрении мы обнаружим, что Москва и Иерусалим не сильно разнятся во взгляде на Иран. С оговоркой, что режим Асада (и в некоторой степени Россия) заинтересованы в присутствии в Сирии иранских и прочих шиитских ополченцев. Это немаловажный фактор, учитывая сокращение воинского контингента сирийской армии с 350 до 25 тысяч. Израиль тоже готов с этим считаться по мере того, как иранские силы не приближаются к его границам и не занимаются систематической доставкой оружия «Хезболле» в Ливане.

К категории дружественных шагов следует причислить резкий протест посла Израиля на Украине, Йоэля Лиона, против объявления Львовским областным советом грядущего года — годиной Бандеры. Это было сделано совершенно вне контекста российско-израильских отношений. Тем не менее перед нами еще один пример схожести интересов в важнейших сферах для обеих стран. Ибо Иран — это одна из основных тревог Израиля, а Украина — неизбывная забота Москвы.

К категории «с другой стороны» относятся и последние разоблачения из США, касающиеся активного участия различных российских блогеров в кампании в пользу Дональда Трампа в 2016 году. Если в этом есть даже некоторая доля правды, то Израиль должен отправить в Москву миллион алых роз. Наше цветоводство держит достойное место в мире. За участие граждан России в кампании в поддержку Трампа мы точно должны ответить благодарственно. Разумеется, не сейчас, по понятным причинам. Но есть ли более явный пример того, как интересы сходятся?

Но чтобы слишком сладко не становилось, обратимся к двум последним интервью посла России в Израиле Анатолия Викторова. Он снова попал в западню поддержки разрешенного в России террористического движения «Хамас», являющегося филиалом террористического движения «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На самом деле, исконная позиция Москвы заслуживает понимания. Согласно конституции России, террористическими движениями объявляются только такие группы, которые представляют непосредственную угрозу России или ее прямым представительствам за рубежом. Иными словами, где-то в Африке может существовать сообщество садистов-людоедов, и оно не будет признано террористической организацией, покуда не покушается на интересы Москвы. Отсюда не следует, что Россия не считает их террористами. Но она не объявляет их группировкой, которую следует преследовать в соответствии с законом, даже если они по сути архитеррористические объединения.

Такой подход не обязывает Россию заниматься всеми чертями на свете, но никак не подразумевает отрицания того, что террористы — это террористы. Иными словами, если на сегодняшний день «Хамас» и Хезболла» не занимаются прямым террором против России, то она по ее конституции не обязана объявлять их террористическими организациями.

Кстати, приблизительно так ведет себя сам Израиль. Разве мы охотимся на всех «тамильских волков» мира, покуда они не участвуют в нападениях на Израиль?

Иными словами, принятая в Израиле критика в адрес России по этому вопросу была изначально следствием непонимания. Ибо та же «Хезболла» начинала с нападения на советских дипломатов в Бейруте. Их взяли в заложники, и одного зверски убили. Это террористы или нет? А изверги «Хамаса» передали свои наработки по взрыву домов коллегам на Северном Кавказе. «Хамас» несет прямую ответственность за взрывы в Волгодонске, в Москве. Однако потом между Россией и этими деятелями были достигнуты договоренности. И никакого злого умысла тут искать не стоит.

Совсем иначе звучат утверждения посла России Викторова о том, что, при всем осуждении насилия, радикализм «Хамаса» — это следствие, а не причина. Так косвенно оправдывают террор. То есть причина в неправильной политике Израиля. А зверства «Хамаса» Викторов осуждает, но в ответ требует уступок извергам. Он прямо говорил о том, что «нет военного решения». И это при том, что российские ВКС вместе с армией Асада ликвидировали в Сирии целый лагерь «Хамаса» Ярмук, в котором проживало до войны 145 тысяч людей.

Совсем иначе также воспринимаются в Израиле встречи в Москве с лидерами этих группировок. Помнится обращение министра иностранных дел Лаврова к ним: «Дорогие друзья».

Совсем иначе воспринимается последнее голосовании России в ООН в поддержку «Хамаса». Москва отказалась осудить обстрелы ракетами мирных израильских селений на юге.

Как бы отнеслись в Москве в торжественному приему в Тель-Авиве Закаева и обращению к нему кого-то из наших главных «дорогой друг»? Как бы отнеслись в Москве к рассуждениям посла Израиля в России о том, что кризис на Северном Кавказе «не имеет военного решения»? Думаю, это бы не понравилось.

Анатолий Викторов упомянул, что в пору горячих событий в России в конце девяностых исламистских террористов называли на Западе «боевиками» и «повстанцами». Верно, однако Викторов — посол в Израиле. Ему бы следовало проверить сперва голосование Израиля в международных организациях по теме террора в России. Снова западня. Израиль последовательно поддерживал Россию, в отличие от многих западных коллег. А вот Россия почему-то голосует за «Хамас».

Таким образом, мы выявляем множество общих интересов между Россией и Израилем. А также — колючую несуразицу, имеющую отношение к предрассудкам, но не к реальной политике. Или есть стратегическое решение Москвы идти на конфронтацию и с Израилем?