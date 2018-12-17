Выборы на Мадагаскаре: Радзуэлина против Равалумананы

Антананариву, , 19:18 — REGNUM Кандидаты на пост президента Мадагаскара ведут последние дни выборной компании — Андри Радзуэлина и Марк Равалуманана собирают тысячи сторонников на митинги в Антанананариву и не скупятся на обещания гражданам и оскорбления в адрес друг друга, 17 декабря передает агентство Associated Press.

44-летний Радзуэлина, президент страны с 2009 по 2014 годы, обещает своим сторонникам масштабные экономические преобразования, новые заводы и рабочие места.

«Я построю завод, который будет производить солнечные батареи, чтобы в каждом доме было электричество», — заявил Радзуэлина на митинге в городе Миандривазо.

69-летний Равалуманана, также бывший президент Мадагаскара, называет соперника, который в 2009 году забирал у него власть, «путчистом» и потенциальным диктатором.

«Нам нужен демократ, а не путчист. Мы не примем президента, который разделит страну», — заявил Равалуманана на митинге в столице Мадагаскара.

Второй тур президентских выборов на Мадагаскаре состоится 19 декабря. Действующий президент Эри Радзаунаримампианина проиграл Радзуэлине и Равалуманане в первом туре.

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