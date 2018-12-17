Понедельник, 17 Декабря 2018 года
19:36:46 МСК

Обвиненный в «мафиозных методах» итальянский губернатор объявил голодовку

Политика

Принятые в его отношении ограничительные меры губернатор назвал «позорными»

Рим, 17 декабря 2018, 18:34 — REGNUM  Обвиненный в злоупотреблении служебным положением и «мафиозных методах» работы губернатор Калабрии Марио Оливеиро объявил голодовку, передает информагентство Ansa в понедельник, 17 декабря.

Принятые в его отношении ограничительные меры (запрет покидать границы своего района) губернатор назвал несправедливыми и «позорными».

Как сообщалось ранее, Финансовая гвардия и прокуратура Италии подозревают губернатора и некоторых высокопоставленных сотрудников администрации региона в мошенничестве при организации и проведении госзакупок.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить