Обвиненный в «мафиозных методах» итальянский губернатор объявил голодовку

Рим, , 18:34 — REGNUM Обвиненный в злоупотреблении служебным положением и «мафиозных методах» работы губернатор Калабрии Марио Оливеиро объявил голодовку, передает информагентство Ansa в понедельник, 17 декабря.

Принятые в его отношении ограничительные меры (запрет покидать границы своего района) губернатор назвал несправедливыми и «позорными».

Как сообщалось ранее, Финансовая гвардия и прокуратура Италии подозревают губернатора и некоторых высокопоставленных сотрудников администрации региона в мошенничестве при организации и проведении госзакупок.