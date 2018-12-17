Депутат Европарламента: санкций ЕС против Италии не будет

Рим, , 18:29 — REGNUM В Еврокомиссии уже приняли решение о том, что санкции против Италии за слишком высокий уровень дефицита бюджета 2019 года применяться не будут, заявил в понедельник, 17 декабря, депутат Европарламента от оппозиционной правительству Италии Демократической партии Роберто Гуалтьери, передает Affari Italiani.

На следующем заседании комиссии 19 декабря о начале процедуры введения санкций объявлено не будет, отметил депутат.

Обозреватели издания также отмечают, что и представители Еврокомиссии в последние дни делают умеренные заявления в отношении проекта бюджета Италии, что также может свидетельствовать о том, что компромисс достигнут.

Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) приняло решение о повышении дефицита бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против. По их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Кроме того, они считают действия Еврокомиссии предвзятыми, ведь комиссары разрешали и разрешают другим странам, где у власти находятся их политические союзники, утверждать более высокий уровень дефицита.

Министры отказались от внесения изменений в бюджет, Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций. Стороны продолжили переговоры. 12 декабря правительство предложило Еврокомиссии снизить дефицит до 2,04% ВВП.

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