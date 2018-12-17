Путин обсудил с Советом безопасности России ситуацию на Балканах

Москва, , 18:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин 17 декабря провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщает пресс-служба Кремля.

«Участники совещания подробно обменялись мнениями о ситуации на Балканах», — говорится в кратком пресс-релизе.

Каких-либо подробностей о содержании консультаций в сообщении не приводится.

Напомним, на минувшей неделе парламент односторонне отделившегося от Сербии края Косово принял пакет законов о преобразовании действующих в регионе сил безопасности в полноценные вооружённые силы.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Белград будет требовать созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации, на котором он намерен выступить лично.

МИД России назвал действия властей в Приштине грубым нарушением резолюции СБ ООН 1244, «направленным на серьёзное обострение обстановки на Балканах, чреватым рецидивом вооружённого конфликта в регионе».

В российском ведомстве также заявили о провале Европейским союзом своей посреднической роли в переговорах между Белградом и Приштиной.

Российский посол Александр Чепурин 14 декабря провёл в Белграде встречу с Александром Вучичем, в ходе которой, по сообщениям сербских СМИ, передал главе республики «послание от Москвы».

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