Создание новой церкви пока не отразилось на рейтингах Порошенко — эксперт

Киев, , 18:26 — REGNUM Создание Православной церкви Украины и предоставление её томоса от Вселенского патриархата — главные темы президентской избирательной кампании президента Петра Порошенко. Об этом 17 декабря в эфире одного из украинских телеканалов заявила украинская журналистка Елена Яхно.

«Томос — главная тема Петра Алексеевича на предвыборную кампанию. Действительно, надо отдать должное, как бы мы к нему ни относились, он вошел в историю, потому что то, что произошло в субботу — это историческое событие», — признала Яхно.

Она считает, что 20 декабря Рада может принять закон о переименовании канонической Украинской православной церкви в Украинскую метрополию Российской православной церкви.

«Насколько я знаю, в Московском патриархате очень боятся, что переименуют церковь. Я так понимаю, что это вполне реально, что в четверг (20 декабря) назовут украинским филиалом Российской православной церкви… На этом энтузиазме вокруг томоса они могут и найтись», — добавила Яхно.

При этом она заметила, что создание ПЦУ пока не отразилось на рейтингах действующего президента Порошенко.

«Последняя социология была в понедельник от серьезных контор КМИС (Киевский международный институт социологии) и «Рейтинг» (украинская социологическая группа «Рейтинг»), 6−8% у Петра Алексеевича стабилизировались. У него стабильное третье место. Во второй тур выходят Тимошенко и Зеленский (шоумен и актер Владимир Зеленский). Ему дышит в спину Гриценко (экс-министр обороны Анатолий Гриценко)», — рассказала Яхно.

Как сообщалось, 17 декабря депутат от фракции БПП Алексей Гончаренко заявил, что на этой неделе депутаты Верховной рады рассмотрят законопроект о переименовании канонической УПЦ в Украинскую метрополию РПЦ.

Напомним, в Раде зарегистрированы два законопроекта по изменению названий церквей — №5309 и №5309/П. В ноябре предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что Киевский патриархат обратится в Верховную раду с просьбой принять закон об изменении названия Украинской православной церкви (Московского патриархата) на «Русскую православную церковь на Украине».