Черноморский флот будет пополнен патрульным кораблем «Василий Быков»

Севастополь, , 18:18 — REGNUM В Новороссийске готовятся к торжественной церемонии включения в состав Черноморского флота патрульного корабля «Василий Быков», сообщает 17 декабря пресс-служба Минобороны РФ.

Церемония назначена на 20 декабря. Стоит отметить, что «Василий Быков» станет первым кораблем проекта 22 160, вошедшим в состав российского ВМФ. Одновременно с ним в состав Черноморского флота будет включен спасательный буксир проекта 22 870 «Капитан Гурьев».

В мероприятии будут участвовать представители Главкомата ВМФ России, командования Черноморского флота, Зеленодольского судостроительного и Астраханского судоремонтного заводов.

Корабли проекта 22 160 относятся к рангу корветов и предназначены для сопровождения караванов, охраны баз флота, борьбы с пиратством и поисково-спасательных операций.

Корветы проекта 22 160 при водоизмещении 1700 тонн имеют модульную конструкцию, могут вооружаться пусковыми установками крылатых ракет «Калибр», зенитно-ракетными комплексами, 76-мм артустановкой, несут на борту палубный вертолет Ка-27ПС.

Автономность плавания этих кораблей — до 60 суток, дальность шесть тысяч миль. Они способны развивать скорость до 30 узлов.

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