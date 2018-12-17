Беглов рисует новый образ Смольного с помощью имиджевых отставок

Санкт-Петербург, , 18:13 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пытается создать новый образ городской администрации с помощью очередной волны отставок. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал 17 декабря политолог Дмитрий Солонников.

Напомним, сегодня Беглов уволил главу смольнинского комитета по законности, правопорядку и безопасности Леонида Богданова, а также спецпредставителя по взаимодействию с правоохранительными органами Александра Нефедова. Кроме того, прекращены полномочия советника по инвестициям Дмитрия Малышева, спецпредставителя по взаимодействию со СМИ Бориса Петрова, спецпредставителя по метростроению, экс-главы «Метростроя» Вадима Александрова и ряда других лиц.

«Очень многие из отставок носят имиджевый характер, призваны решить вопрос формирования образа новой администрации», — считает Дмитрий Солонников.

Одним из исключений, на его взгляд, является отставка Вадима Александрова, чей сын до сих пор возглавляет ОАО «Метрострой». После хронических срывов сроков сдачи новых станций метро у Смольного действительно накопилось множество претензий к компании.

«Эта ситуация находится на особом контроле, в этом отношении к Александрову могут быть отдельные вопросы. Понятно, что не при нем нынешняя ситуация развивалась, но образ метростроения и образ нынешней администрации нужно немного изменить», — объясняет Солонников логику Смольного.

Однако в отношении «силового» блока, комитета по законности и правопорядку, вряд ли у Александра Беглова сформировались личные претензии к исполнению руководством своих обязанностей.

«Вряд ли Богданов нарушал какие-то действующие регламенты и законы, думаю, вопрос не в личных претензиях. Но с самого начала Беглов говорил, что нужен новый подход к проведению митингов и массовых мероприятий, нужно вносить изменения в законодательство, нужно договариваться между гражданским обществом и администрацией. У нее должно быть новое лицо, которое будет эту политику проводить», — сказал Солонников.

Как сообщало ИА REGNUM, Смольный уже подготовил законопроект, который может увеличить количество гайд-парков в Петербурге минимум до восьми вместо имеющихся четырех после того, как экс-губернатор Георгий Полтавченко запретил людям собираться на Марсовом поле.

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«Беглов намерен действовать более открыто, более публично, принимать решения после контакта с представителями гражданского общества, политических партий. Видимо, есть мнение, что для этой работы нужны новые лица и новые люди. Так что у меня нет ощущения, что (уволенных) людей наказывают, просто идет формирование новой структуры и новых подходов работы администрации», — считает Дмитрий Солонников.

Стоит добавить, что с момента прихода на пост врио губернатора Александра Беглова Смольный уже не раз особо подчеркивал, что принял то или иное решение после консультации с горожанами, экспертным сообществом или под влиянием общественного мнения.

Так, именно негативным общественным резонансом Смольный объяснил отмену строительства гигантского ТРЦ в парке Интернационалистов, за что год боролись жители Купчино. Кроме того, глава города не поддержал идею застройки коммерческим жильем территории вокруг СКК «Петербургский», якобы приняв во внимание мнение градозащитников и архитекторов.

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Солонников отмечает, что у правительства были вопросы к инвестпроектам, на которые подписывается город, и к организации работы комитета по инвестициям, к выгодности и прозрачности соглашений с бизнесом.

«Это должны быть не концессионные соглашения, когда город долго-долго платит бизнесу за окупаемость, а просчитанная целесообразность. С другой стороны, должно быть учтено и мнение горожан. Отсюда и большая публичность и более частые контакты между исполнительной властью и петербуржцами», — замечает политолог.

Действительно, Александр Беглов уже взял за правило общаться с местными жителями лично во время своих районных объездов, особенно ему нравится разговаривать с маленькими детьми, а телеканалы, подконтрольные Смольному, после подобных посещений выдают репортажи о том, как в районе присутствия Беглова почти моментально зажигаются фонари и возникают новые светофоры.

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