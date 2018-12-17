Столтенберг разрешил косоварам создать свою армию — депутат Госдумы РФ

Москва, , 18:19 — REGNUM Генсек НАТО Йенс Столтенберг дал косоварам понять, что они могут действовать, создавая свои вооружённые силы, убеждён первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков. Об этом он заявил 17 декабря в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Столтенберг не говорит косоварам — «Нельзя!» — заметил Новиков. — Он говорит им, что они хотят слишком быстро решить этот вопрос. Но это же не призыв следовать резолюциям ООН. По сути, на дипломатическом языке [сказанное Столтенбергом] означает ровно обратное: «Ребята, можете действовать». Но означает ли это, что события пройдут по быстрому сценарию уже сейчас? Я не думаю. Задача решается другая — приучить всех к мысли о том, что создание армии Косова неизбежно. И поэтапно, пошагово они будут к этому стремиться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, принятое властями Косова решение о формировании собственной армии вызывает сожаление.

«Сожалею, что это решение было принято, несмотря на озабоченность, выраженную НАТО», — сказал Столтенберг и добавил, что данный шаг властей Косова является несвоевременным.

Также глава альянса добавил, что после принятого решения НАТО придётся пересмотреть уровень взаимодействия с силами безопасности Косова.

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