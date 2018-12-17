Ставропольский депутат, насмерть сбивший ребенка, лишился поддержки партии

Ставрополь, , 17:55 — REGNUM Членство депутата Нефтекумского городского округа Ставропольского края Ивана Кица в партии «Единая Россия» приостановлено, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения «Единой России» 17 декабря. Причиной стало возбуждение уголовного дела в отношении депутата в связи с ДТП с его участием. Членство Кица приостановлено «до выяснения всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия».

«Это страшная трагедия, которая никого не оставила равнодушным. От имени Ставропольского регионального отделения партии «Единая Россия» выражаю глубокое соболезнование родным и близким погибшего мальчика. Мы готовы оказать семье всестороннюю помощь и поддержку, — заявил секретарь Ставропольского регионального отделения партии «Единая Россия» Геннадий Ягубов. Какая конкретно это будет помощь, он не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следственных органов, 13 декабря в селе Ачикулаке Нефтекумского района депутат, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado 150, сбил восьмилетнего мальчика, переходившего проезжую часть дороги. Ребенок от полученных травм скончался. В отношении депутата возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения».

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