Ситуация в Косове обостряется весь год, но США не реагируют – политолог

Москва, , 18:10 — REGNUM На ситуацию в Косове и на положение дел на Юго-Востоке Украины страны Запада реагируют совершенно разными способами, полагает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 17 декабря в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Обострение ситуации в Косово идет весь год, — сказал Абзалов. — На это обострение американцы не отреагировали. Потом было покушение на главу сербского сообщества в Косово. В него стреляли. На это американцы тоже никак не отреагировали. Сразу же после того, как парламент Косово принял решение о создании военизированных формирований, как отреагировал государственный департамент? Никак! Но самое интересное в сравнении».

По словам Абзалова, когда в своё время обговаривались Минские соглашения — 2, основным вопросом было формирование вооружённых сил.

«И тогда все вооружённые силы предлагалось загнать в полицейский сегмент, — обратил внимание Абзалов. — Муниципальный уровень. То же самое, как в Косово, но там, в отличие от Донбасса, поперёк резолюции ООН было принято решение, что они [полицейские силы] повышены до статуса вооружённых формирований. Почему же одним муниципальным формированиям можно быть вооружёнными силами, а другим нет?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность по поводу принятия парламентариями Косова ряда законопроектов, направленных на создание полноценной армии.

Гуттереш подчеркнул, что существующая резолюция 1244 от 1999 года Совета Безопасности ООН обеспечивает единственную правовую основу для международного присутствия с целью обеспечения безопасности в Косово.

В связи со сложившейся ситуацией Гуттереш призвал все стороны проявить сдержанность и не совершать действий, которые могут привести к росту напряжённости и ухудшению диалога между Белградом и Приштиной.

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